‘El hijo del cacique’ no levanta cabeza en el rating y varios piensan que la van a recortar

Si usted es de los que no ve cifras, le contamos que El hijo del cacique no levanta cabeza en el rating y varios piensan que la recortarán.

La novela de Caracol se estrenó hace dos semanas. Y aunque se trataba de un estreno esperado por varios, lo cierto es que su rating no ha sido el mejor.

La producción ha sido superada por Café con aroma de mujer, novela de RCN que empezó a sumar televidentes gracias a su cambio de horario.

Y cabe mencionar que Café tampoco tuvo un buen rating en sus meses de emisión, pero sin duda, ha estado barriendo a El hijo.

Pero además de eso, la novela sobre Martín Elías ha empezado a bajar, hablando de sus propias cifras.

Y es que, aunque ha tenido días de más de nueve puntos, lo cierto es que en los últimos días no ha llegado ni a ocho.

Estas fueron las últimas cifras entregadas por Kantar Ibope Media:

En las redes han aparecido varios comentarios de televidentes que han estado pendientes del rating.

Y de acuerdo con ellos, Caracol podría estar pensando en recortar la novela, pues sus cifras no han sido las mejores.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que Café emitirá su último capítulo este viernes y desde la próxima semana El hijo tendrá que competir con La nieta elegida.

Así que, puede ser posible que su audiencia vuelva a subir tras el final del remake.

El hijo del cacique es protagonizada por Milciades Cantillo, quien le dio vida a Martín en su etapa joven y adulta.

“Recuerdo que antes de que me dieran el papel hablé con Martín a través de la oración y de Dios. Le pedí que me diera la oportunidad de interpretarlo porque lo iba a hacer desde lo profundo del corazón, tan profundo, que me iba a convertir en un puente para que los televidentes lo recordaran bonito”, contó el actor en el lanzamiento para medios de la producción.