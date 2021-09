La presentadora contestó en redes: La respuesta de Claudia Bahamón para los que dicen que su atraco “no fue tan grave”.

En redes sociales, muchos se enteraron de que la presentadora huilense fue víctima de un violento robo en Bogotá.

Mientras se paseaba por la calle 85 con carrera 11, sujetos motorizados halaron de su cartera y, al no lograr quitársela, la arrastraron entre los carros.

La presentadora sufrió algunos moretones, y le robaron sus pertenencias.

Luego de ello, vinieron los comentarios.

Muchos de sus seguidores comentaron que por fortuna no le pasó nada, pero no faltaron quienes aseguraron que era una “exagerada”.

Al encontrarse con estos mensajes, Claudia compartió una reflexión, porque algunos incluso comentaron que ella debería “agradecer” porque “no le sacaron pistola”.

Además, otros comentaron que “igual ella tenía el dinero para comprar otro celular”, lo cual no tiene nada que ver con el riesgo que corrió como persona.

En su cuenta de Instagram, compartió el siguiente mensaje:

“No podemos normalizar el aceptar estas cosas. En este caso no se trata de celebrar estar bien. Nuestro mismo mecanismo de supervivencia nos hace mover los umbrales y terminamos en eso ‘lo importante es que estas bien y solo se perdió lo material’. Lo que pasó es violencia, es difícil y no debería ser así para nadie. ¡Nadie! No podemos normalizar el ser atacados, no es normal sentir miedo, pensemos en nuestras acciones, pensemos en el daño que hacemos al omitirlas”, escribió.

Para finalizar, Claudia reflexionó sobre cómo no podemos permitir que la violencia sea la única validez para sentir temor en ciertas situaciones.

“Par ti, que sientes que ser violento es la única alternativa, te mando un abrazo desde mi corazón y espero encuentres luz”, anotó.