Dio su testimonio en redes, Claudia Bahamón fue víctima de violento atraco en Bogotá: una moto la arrastró por robarla.

Lamentable, así se podría calificar el relato de Claudia Bahamón, que al igual que muchos transeúntes fue víctima de un robo en Bogotá.

Tal como narró en sus historias de Instagram, fue abordada por una moto mientras caminaba por la calle 85 con carrera 11.

“Llevaba una ruana y una carterita terciada, paré en el semáforo para poder cruzar y pasó una moto muy cerca, que me jaló de la cartera sin parar”.

Al ver que no lograban llevarse la cartera, siguieron halando, y la presentadora resultó entre los carros de la avenida.

“Cuando la gente empezó a gritar, el tipo se dio cuenta, paró en seco, me tumbó, me agarró el brazo, me arrancó el celular y escapó”, contó Claudia.

Pero lo peor de todo, cuenta la presentadora de MasterChef, es que no solo la robaron a ella.

Otras seis motos arrancaron: estaban robando a más personas con la misma modalidad.

Claudia resultó con algunos moretones, producto del golpe de caer al suelo cuando la halaron, además de otros por haber sido arrastrada.

Por fortuna no tuvo más lesiones, pero lamentó duramente la situación de la capital bogotana: “no podemos seguir caminando tan frescos en una ciudad que se salió de control”, comentó.

Tras lo ocurrido, Claudia corrió “como una demente”, en sus propias palabras, hasta que entró a un local donde una mujer brasileña la ayudó a contactar a su familia.

Estuvo allí un buen rato asustada, pues temía que la volvieran a robar.

Su atraco, de hecho, fue el mismo día que atracaron también de forma violenta a Diego Camargo y a Sebastián Villalobos.