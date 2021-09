En sus redes, Daniella Álvarez chicaneó la millonaria camioneta que le regalaron.

La presentadora colombiana es una de las más queridas de la pantalla chica.

Además, se ha convertido en un ejemplo para miles de personas, luego de perder una de sus piernas.

Daniella pasó por un mal momento y su recuperación fue muy dura, pero sin duda, mostró que está hecha de mucho coraje y salió adelante con una sonrisa en el rostro.

Además, como lo prometió hace un tiempo, creó su propia fundación que busca ayudar a personas que están pasando por situaciones similares.

La famosa suma cada día más seguidores, que aplauden que sea una mujer echada para adelante. Y a la par con eso, también están pendientes de lo que pasa a diario en su vida.

Fue así que se dieron cuenta de que recibió un regalazo por parte de una marca de carros: una lujosa camioneta.

La misma Daniella agradeció por el detalle en sus redes sociales:

“Mi familia @jaguarlandrover_autokoln, gracias por consentirme tanto. No existe mayor privilegio que tener una camioneta que me cuide y me facilite mi andar. Gracias amigo mío, @josuevargasvalen, por querer siempre lo mejor para mí”.

Junto al mensaje publicó un video mostrando cómo luce y qué tiene esta camioneta de última generación:

En los últimos días la presentadora también ha dado de qué hablar por el amor.

Y es que confirmó que tiene una relación con el actor Daniel Arenas.

Precisamente, confirmó este romance en la inauguración de su fundación.

“Sin esperarlo, llegó a mi vida lo que siempre le pedí a Dios: un hombre amoroso y maravilloso, con el que, si nos lo permiten, podremos construir nuestro propio hogar. Mi sueño más anhelado”, contó mientras miraba con amor al actor.