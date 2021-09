A través de redes, la presentadora Daniella Álvarez mostró su milagrosa recuperación: ya puede mover su pie derecho.

Este año, la presentadora volvió al Desafío The Box, de Caracol, el último programa donde había estado antes de la cirugía.

Sin embargo, regresó y volvió recargada con un carácter más determinado, y siendo inspiración de muchos con su historia de vida.

Hoy por hoy, sigue recuperándose de lo ocurrido, y cada vez adquiere más autonomía para moverse sola pese a que su pie derecho ha tenido una recuperación lenta y aún no puede depender fácilmente de él.

Aun así, las noticias son buenas y está recuperando la movilidad en su pie.

Tal como mostró en su cuenta de Instagram, poco a poco puede volver a moverlo, pese a que aun no tiene fuerza.

Según dice, todo es gracias a las terapias que ha hecho pese a que los médicos creían que no volvería a mover el pie.

“El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aún así, decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mi sólo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado. Así que no ha habido un día en que no haga algo por mi pie”, explicó.

Por fortuna, ya comenzó a recuperar el movimiento, y desde entonces parece que todo va a mejorar para ella.

