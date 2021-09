En las redes se conoció el chat entre Hassam y Claudia Bahamón luego de que ella sufriera violento robo.

Fue la misma presentadora quien reveló en sus redes lo sucedido en una calle bogotana.

“Tenía una ruana puesta con una cartera que estaba terciada, paré en la esquina esperando el semáforo y pasó una moto muy cerca y me agarró de la cartera. Como el tipo no paró y no se dio cuenta de que la cartera estaba terciada, entonces terminé metida entre los carros de la 11, amarrada a la cartera y amarrada a la moto que no paraba”.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos contando historias similares.

Y además, también aparecieron mensaje de apoyo hacia la presentadora.

En la lista está Hassam, quien hizo una gran amistad con la famosa cuando estuvo en MasterChef.

En sus redes, mostró la conversación que tuvo con Claudia luego de conocer la noticia, dejando claro que son grandes amigos y que solo quería hacerla reír.

“Si necesita apoyo, de verdad avisa. Tengo amigos policías. Cuídese, la quiero mucho”, le escribió el humorista a la presentadora, quien respondió con risa: “Marica, no te soporto”.

La conversación completa la podrá ver a continuación:

Cabe mencionar que en sus redes, la famosa también contó que ese día robaron a más personas en esa zona de la ciudad.

“Lo triste es que no solamente me robaron a mí. Ese día, a la misma hora, había detrás mío tres personas más a las que estaban robando igual que a mí, es decir, había seis motos, o no sé cuántas, robando. Esto está insostenible”.

Además, también se debe decir que Claudia fue asaltada el mismo día que Diego Camargo y Tato Devia fueron víctimas de un robo cuando se encontraban en una camioneta.