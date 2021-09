Luego de recordar al personaje, ahora muchos se preguntan: ¿qué pasó con Fernanda de Nuevo rico, nuevo pobre?

La novela de Caracol es una de las más vistas entre semana, a pesar de ser una repetición.

Los televidentes no se pierden ningún detalle y siempre están riéndose de las ocurrencias de sus personajes.

En la lista está Fernanda, una mujer ambiciosa que busca quedarse con la fortuna de los Ferreira.

Quien le dio vida a esta mujer fue la exreina, Andrea Nocetti, que luego de ser Señorita Colombia se convirtió en actriz y sin duda, su carrera iba en ascenso en la época en la que fue emitida la novela.

Sin embargo, Andrea desapareció de la televisión y no se le volvió a ver.

Por eso, La red la buscó y la entrevistó para saber qué había pasado con ella.

Y lo cierto es que, luego de casarse se fue a vivir a Estados Unidos.

“Andrea se casó, Andrea se vino a vivir a los diez meses de casarse a Miami. Y no te creas que he abandonado lo mío, lo que pasa es que acá las cosas son más difíciles. Ha sido difícil entrar al medio actoral acá, he hecho bastantes castings y hasta ahora solo he hecho una cosita, que me la gocé. Esperemos que vengan otras oportunidades”, contó la famosa.

Y aunque Andrea no ha abandonado sus sueños, lo cierto es que también está muy enfocada en su familia.

“Yo me casé ya grandecita y empezamos a buscar bebé desde el principio. Poco a poco me he ido enamorando de mi bebé, que es mi noviecito eterno”.

La entrevista completa la podrá ver en el siguiente video:

¿Qué pasó con Fernanda de Nuevo rico, nuevo pobre? ¿Por qué desapareció?

Nuevo rico, nuevo pobre se emite de lunes a viernes a las diez de la noche.