¿Por qué Falcao dio mucho de qué hablar durante las grabaciones de Nuevo rico, nuevo pobre? Esta es una historia que pocos televidentes conocen.

Hace unas semanas el canal Caracol decidió repetir la famosa producción, en el horario de las diez y convirtiéndose en el reemplazo de Pedro, el escamoso.

Y desde su lanzamiento ha tenido un gran rating, pues siempre se ha ubicado en los primeros lugares de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Uno de los personajes más importantes y comentados de la novela es Antonia, mamá de Brayan y de Andrés.

Ella es interpretada por María Cecilia Botero, quien habló con Pulzo sobre su paso por la producción y sobre la relación que esta tiene con el jugador colombiano.

Si no la ha visto, le contamos que en Nuevo rico, nuevo pobre también actuó Herbert King, tío de Falcao. De allí, que se la pasará hablando de él durante las grabaciones.

“Hablaba de su sobrino todo el tiempo. Me explicaba que fue a River Plate y todo ese cuento”, contó la actriz.

De acuerdo con la famosa, a pesar de su cercanía con Herbert, nunca pudo relacionarse con el jugador.

“Si vino un par de veces (a Colombia), nunca me tocó. Desafortunadamente. Eso sí, creo que es un muchacho muy chévere que vale la pena conocer. No por lo que me contaba su tío, sino lo que uno ve. No tuve la suerte de conocerlo directamente”.

Nuevo rico, nuevo pobre se emite de lunes a viernes. La historia comienza cuando dos hombres: Brayan Galindo y Andrés Ferreira, se enteran que fueron cambiados al nacer por una enfermera alcohólica.

Por eso, en su lecho de muerte, ella decide contar lo que sucedió con los dos bebés.