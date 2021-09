La presentadora lo comentó sin titubeos; los rumores eran ciertos: Elianis Garrido confirma que está soltera.

No es la primera vez que a Elianis daba a entender que estaba soltera, pero no lo había confirmado.

Ahora todo quedó claro cuando le preguntaron en su cuenta de Instagram sobre ‘cómo iba con su marido’ y ella contestó de frente:

“No amor, yo no tengo marido, ni he tenido marido, tuve novio, pero yo no tengo marido, ni quiero tener marido, no por ahora”.

Con esto, dejó claro que su comentada relación con Anddy Caicedo ya se terminó.

Si bien ya Lo sé todo había dicho que la presentadora estaba soltera, esta es la primera vez que ella misma lo confirma.

Elianis estuvo con Caicedo durante cinco años, pero de unas semanas para acá no se volvió a saber nada de ellos.

Por si quedaban dudas, la pareja borró todas sus fotos juntos en redes.

Al parecer, los últimos meses no han sido los mejores para la presentadora, también recordada por su paso en Protagonistas.

Tal como ella misma contó hace un tiempo, tuvo que arreglarse una rinoplastia que tuvo algunas complicaciones.

Esto la mantuvo alejada de Lo sé todo, programa que presenta, y de sus redes sociales.

Sin embargo, ya está más recuperada, y al parecer, también está tomando con paciencia su ruptura.