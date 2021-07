Si no la ha visto, le contamos que así quedó el rostro de Elianis Garrido luego de aplicarse botox.

La presentadora colombiana es una de las más queridas y comentadas de la pantalla chica.

Y además de la televisión, varios fanáticos se han decidido a seguirla en las redes sociales.

Eso se nota en los números, y por lo menos en Instagram tiene cerca de seis millones de seguidores.

Justamente, ellos se dieron cuenta de que se sometió a un nuevo procedimiento estético. Y es que Elianis decidió aplicar un poco de botox en su cara.

“El tiempo va pasando, y aunque parezcamos milagrosas, no lo somos”, comenzó contando con toda la gracia en una historia. “Me voy a poner botox y nunca me he puesto”.

De acuerdo con Elianis, su objetivo era desaparecer unas pequeñas arrugas del entrecejo y la frente.

Además, su idea también era que sus cejas se vieran más levantadas.

Más tarde, luego del procedimiento y en una nueva historia, la famosa mostró el resultado, asegurando que las arruguitas habían desaparecido.

Así quedó el rostro de Elianis Garrido luego de aplicarse botox

Hace unos meses la presentadora decidió someterse a una cirugía en su nariz.

Y aunque en un comienzo su recuperación parecía perfecta, lo cierto es que empezó a tener problemas luego del procedimiento.

Por ejemplo, uno de ellos estuvo relacionado a una protuberancia que apareció.

Debido a eso tuvo que ausentarse de Lo sé todo por algunos días.

“Estoy bien, si no me han visto en el programa estos días básicamente es por mi nariz, no me puedo maquillar”, aseguró en aquel momento, dejando a varios de sus seguidores bastante preocupados.

Sin embargo y por fortuna, Elianis superó esta etapa y ahora luce mejor que nunca.

“La herida está cicatrizando muy bien y eso para mí es una gran noticia después de todo por lo que hemos pasado”, reveló hace unos meses.