Para la alegría de muchos fanáticos: ¡huele a reconciliación entre Karol G y Anuel AA!

Quien no tiene deseos de volver con su ex pareja, no anda arrojando evidencias como utilizar la misma ropa o activar el follow en redes sociales.

Pues resulta que Karol G y Anuel AA, quienes hace algunos meses decidieron terminar su relación, estarían en un silencioso plan para reanudar su amor.

De momento no hay declaraciones directas sobre la posibilidad, pero hace tan solo unas semanas, y en plena tarima, el cantante le pidió al público que cantara fuerte “para que Karol G volviera” con él.

Además, nadie olvida que a principios de julio ambos artistas fueron vistos en un restaurante de Miami, entre besos y abrazos.

Aunque las imágenes no captaban bien sus rostros, ya que por lo menos ella estaba oculta con la capucha de su chaqueta, el brillante cabello azul solo podía pertenecer a ella.

Y ahora, las cámaras captaron a la paisa con una camiseta que dice “Free”, en color negro.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana, @rechismes, recordó que es la misma que alguna vez ya se le vio al intérprete urbano. La acción podría tratar de estar enviando un mensaje, contundente pero discreto.

Además, también se conoció que el puertorriqueño volvió a seguirla en redes sociales.

En una captura de Instagram, la plataforma deja claro que volvió a pedir acceso para ver su contenido. Hasta el momento ella no le ha dado el ‘follow’ de vuelta.

¡Huele a reconciliación entre Karol G y Anuel AA!

La ruptura de la pareja se dio a comienzos de año, y fue Anuel el primero en hablar sobre eso:

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron, e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación, ni comunicación, estamos bien”.