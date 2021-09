El presentador se adelantó a los comentarios, Josse Narváez defendió a Cristina Hurtado tras críticas por usar “demasiado plástico”.

En estos días, Cristina Hurtado celebra su cumpleaños, el cual además recibe con la pronta llegada de su tercer hijo junto a Josse Narváez.

La pareja es una de las más estables de la farándula, y muchos han estado pendientes del embarazo de la presentadora, que ha tenido algunos momentos de cuidado.

No obstante, la presentadora celebró en grande y compartió una foto con toda la decoración de su fiesta.

Esto llamó la atención de Iván Lalinde, quien de forma amistosa le dejó un mensaje felicitándola, pero también cuestionando el uso excesivo de globos decorativos, que son plásticos de un solo uso.

“¡Feliz cumpleaños, hermosa! ¿Cuándo vamos a hablar del tema de las bombas? ¡Porfa, mi Cris! Piensa en ese desperdicio. ¿A dónde va a dar todo ese plástico de 1 solo uso? Es mi #cantaletaporelplaneta, esas bombas pueden ser reemplazadas por flores, por plantas”, fue su mensaje.

Al leerlo, varios estuvieron de acuerdo con Iván, y comentaron que tenía toda la razón, pues además es buena idea elegir decoraciones biodegradables.

Sin embargo, otros comentaron que no era necesario hacer un comentario así en público, pues bien podría haberle dicho en privado a la presentadora y no “arruinar” su publicación de cumpleaños.

Uno de ellos parece ser Josse Narváez, quien la defendió con una nueva publicación en sus redes.

“Me tocó editar el mensaje y agregar lo siguiente: por las bombitas no se me estresen que son 100%biodegradables elaboradas a partir de savia del árbol de caucho … los felicito por estar tan atentos , enfáticos e implacables con el cuidado del planeta… ojalá también lo hagan en casita y en su vida diaria!

Infinitas gracias por el cariño que nos expresan, no tiene precio”, fueron las palabras de Josse.

