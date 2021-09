La comediante compartió detalles del especial momento. Liss Pereira contó cómo le pidieron matrimonio: ¿casi no le da el ‘sí’ a Ricardo Quevedo?

Esta semana, se conoció que Liss Pereira y Ricardo Quevedo, más conocido como “cejaspobladas” en redes sociales, se van a casar.

Luego de varios años de noviazgo y un hijo, la pareja irá al altar luego de que Ricardo se animara a pedirle la mano a su novia.

Tal como contó Liss, finalmente lograron hacer un paseo que tenían pendiente hace tiempo, y allí fue donde él le sacó el anillo.

En medio de los nervios, Liss se quedó callada y pensativa por espacio de casi media hora, tal como le contó después Ricardo.

Pasado el choque inicial, la comediante le contestó que sí, y lo abrazó.

“Quiero contarles la historia detrás de esta foto: llevábamos casi un año con ganas de irnos a algún lado juntos , pero siempre algo se nos atravesaba (…) yo nunca fui la mujer que pensó en el vestido ni en los planes ni en todo lo que se supone que uno sueña para casarse, por eso cuando me hizo la pregunta y me dio el anillo, dice que me quedé en silencio como media hora , porque eso me pasa cuando algo es importante… yo que hablo hasta por los codos me quedo sin palabras. Sutilmente le grito que SÍ, lo miro, lo abrazo y casi le fracturo el cuello a este hombre que me ha hecho tragar todas mis palabras”, recordó.

De paso, confesó que aunque no pensaba casarse, en este momento sí está ilusionada con lo que conlleva la celebración.

Liss Pereira contó cómo le pidieron matrimonio: ¿casi no le da el ‘sí’ a Ricardo Quevedo?

Liss Pereira ha dado de qué hablar por su aparición en Masterchef, programa donde es una de las favoritas de los televidentes.