Para sorpresa de muchos fanáticos, Liss Pereira se casará con Ricardo Quevedo, luego de cinco años “echándole indirectas”.

La comediante colombiana tiene una amplia experiencia tantos en los escenarios como en los medios.

Sin embargo, muchos televidentes la han conocido gracias a su participación en MasterChef Celebrity, reality que se emite todos los fines de semana por RCN.

Así se han enterado que ya es mamá y que tiene una relación estable y feliz con el también comediante, Ricardo Quevedo.

Pero, lo que muchos no sabían es que próximamente llegará al altar. Eso lo dio a conocer en un reciente capítulo de Sospechosamente light, podcast que hace junto a Santiago Rendón y ‘Tato’ Cepeda.

“Ese fue un viaje que me invitó el hombre que acompaña mis días, y es un viaje que resultó en una cosa muy trascendental porque nos vamos a casar. Entonces me comprometí en matrimonio y llevo cinco años echándole indirectas y cuando al fin cuajó, ustedes no me pueden reclamar a mí por eso”, reveló.

De acuerdo con Liss, por ahora no hay una fecha para la boda. “Estamos en eso, estamos negociando”, dijo respecto a eso.

Cabe mencionar que la pareja no se ha referido a su compromiso en sus redes sociales. Y ahora, muchos esperan que hablen de eso muy pronto.

Aunque, hace unas semanas la comediante bromeó en redes respecto a que le habían pedido matrimonio. Y justamente, como pareció un chiste, muchos no tomaron en serio la situación.

Sin embargo, ese instante pudo haber sido una indirecta muy directa para contar que le habían pedido la mano.

“Acaba de pasar algo hermoso y quiero compartirlo con ustedes, algo muy especial: dije sí”, contó mientras mostró un anillo de dulce que comenzó a comer.