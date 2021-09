En las redes se pudo leer el mensaje de Carolina Cruz al saber que Daniella Álvarez está saliendo con su ex.

Las presentadoras colombianas tienen miles de seguidores en sus redes sociales que siempre están pendientes de cada detalle de sus vidas.

Por eso, muchos se fijaron en una publicación de Carolina Cruz, luego de que Daniella posteara un video y apareciera junto a Daniel Arenas, quien fue su pareja ya hace unos buenos años.

Y lo cierto, es que Carolina dejó clarísimo que está dichosa por ambos.

“¡Tesa. Hermosa, te adoramos y admiramos! Pd: Amo verte con Daniel Arenas. Valió la pena esperar. ¡Lindos!”.

Cabe mencionar que Daniella y Daniel se encontraban juntos en un evento muy importante para la presentadora colombiana: la inauguración de su fundación.

Captura de pantalla de Instagram

Hace unos meses, en una conversación con Juan Diego Alvira, Carolina contó que Daniel fue un gran hombre. Sin embargo, terminaron porque sus vidas iban por caminos diferentes.

“Yo tengo los mejores recuerdos, fue un gran hombre, no tengo queja de nada”.

Además, en ese momento se encargó de acabar un horrible chisme, respecto a que Daniel era un “mantenido”.

“¡Ay, no, mentiras! ¡Jamás! Eso siempre lo han dicho de mis novios, qué cosa tan loca… que los mantengo a todos. No, no, no… ¡Tampoooocooo! Con Dani, no, obviamente cero, porque además fuimos novios, nunca vivimos juntos, entonces, cómo lo iba a mantener”.

En la actualidad, Carolina tiene una relación con el actor Lincoln Palomeque.

Y aunque varias veces se ha asegurado que terminaron, lo cierto es que ellos se han encargado de acabar con esos rumores, mostrándose cada vez más felices.

Incluso, este año se convirtieron en padres otra vez, gracias a la llegada de Salvador.