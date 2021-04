En los últimos días se ha hablado de la separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque de la que pocos se enteraron.

Hace unos días en medio de un live, hablando con Juan Diego Alvira, la presentadora confesó que en el 2015 ella le pidió un tiempo al actor.

En ese momento, la pareja ya llevaba más de siete años de relación.

De acuerdo con Carolina, ahora que lo piensa mejor, cree que su decisión no se dio por nada grave, y fue simplemente porque “le dio la chiripiorca”.

La pareja se alejó unos dos o tres meses, pero finalmente volvió y ahora tiene un hogar envidiable con dos hijos.

En aquel tiempo muchos no se dieron cuenta de la separación, por eso, hablaron hasta de una supuesta infidelidad.

Y es que en aquella época ella se reencontró con su ex, el actor Daniel Arenas, y muchos no dudaron en criticarla.

Sin embargo, la presentadora aprovechó este live para aclarar que no fue nada romántico, pues ellos eran solamente amigos y decidieron ir en grupo a un concierto de Carlos Vives.

Las confesiones de la famosa de Caracol las podrá ver en el siguiente video desde el minuto 1:00:

La separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque de la que pocos se enteraron

Cabe mencionar que en aquel en vivo la presentadora también acabó con los rumores respecto a que tanto Daniel, como Lincoln, eran unos mantenidos.

“En esa época decían: ‘Carolina es la que prácticamente mantiene a Daniel’, ¿eso era verdad?”, le preguntó Juan Diego Alvira.

“¡Ay, no, mentiras! ¡Jamás! Eso siempre lo han dicho de mis novios, qué cosa tan loca… que los mantengo a todos. No, no, no… ¡Tampoooocooo! Con Dani, no, obviamente cero, porque además fuimos novios, nunca vivimos juntos, entonces, cómo lo iba a mantener”, aseguró Carolina.

Y agregó: “Y con Lincoln, pues menos. De Lincoln y yo decía: ‘Pero, ¿cómo así?’. El tema de Lincoln es distinto, somos una familia, hemos construido juntos. Creo que la gente se hace a sus novelas y a sus películas”.