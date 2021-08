Si no lo ha visto, le mostramos cómo es el “lujoso” anillo con el que Liss Pereira dijo sí.

Liss es una de las comediantes más importantes de Colombia.

Y ahora, ha vuelto a ser centro de los comentarios gracias a su participación en MasterChef Celebrity, reality de RCN que se emite los sábados y domingos.

Sin duda, Liss es una de las mejores cocinando en la competencia.

Por eso, muchos televidentes afirman que se convertirá en una de las finalistas.

En sus redes se leen a diario comentarios dándole apoyo y asegurando que podría ganar.

Y justamente, fueron esos fanáticos y televidentes quienes se dieron cuenta de una curiosa publicación que hizo durante este fin de semana.

Se trata de un video en el que Liss asegura que tiene una buena noticia para compartir.

“Acaba de pasar algo hermoso y quiero compartirlo con ustedes, algo muy especial: dije sí”, contó mientras mostró un anillo de dulce que comenzó a comer.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que habían caído en la broma.

Sin embargo, otros afirmaron que podría tratarse de una noticia real, pero teniendo en cuenta que Liss tiene como pareja a otro comediante, no sería raro que él le pidiera matrimonio con un anillo de dulce.

El “lujoso” anillo con el que Liss Pereira dijo sí

Cabe mencionar que Liss es pareja de Ricardo Quevedo, mejor conocido como ‘Cejas pobladas’, quien también es muy reconocido en el mundo del humor.

Su relación es bastante estable y constantemente comparten en sus redes todos sus momentos felices y graciosos.

Además, hace unos años llegó al hogar su primer hijo: Ignacio.

Liss no suele publicar fotos del pequeño, pero a finales del año pasado celebró su cumpleaños número dos con una dulce imagen y un tierno mensaje.

“Hace dos años llegaste a mi vida y me ensanchaste el cuerpo, el cerebro y el corazón… gracias pedacito mío por llenarme de todo lo que no sabía que me faltaba, te amo y me caes bien”.