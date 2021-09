En las redes, ‘Epa Colombia’ vuelve a ser centro de la polémica, y todo por hacer una tremenda fiesta.

La influenciadora colombiana ha estado en el ojo del huracán por diversos temas en los últimos días.

Uno de ellos tuvo que ver con su condena, luego de los actos de violencia que cometió en contra de TransMilenio en 2019.

Por eso, tendría que pagar cinco años de cárcel, aunque eso no está confirmado aún.

Pero además de eso, le dieron palo y hasta perdió seguidores luego de subir un video junto al expresidente, Álvaro Uribe.

Y aunque ella se refirió al tema, asegurando que lo había hecho pidiendo seguridad y mejoras para su negocio, lo cierto es que muchos no se le perdonaron.

“Me han tratado supermal, amiga, me han tratado remal en la calle, en el aeropuerto, me han hecho sentir supermal. Me han tratado más mal que lo del TransMilenio. Con lo del TransMilenio yo siento que a mí no me trataron tan mal como ahoritica”, contó.

Ahora, es centro de las críticas pero por un tema completamente diferente.

‘Epa’ subió a sus redes una serie de videos en las que se le podía ver en medio de una fiesta, celebrando con sus trabajadores.

“Amiga, estoy con los mejores distribuidores de Colombia, compran por los cielos”, afirmó, mientras tenía una cerveza en la mano.

Lo cierto es que las imágenes no han gustado porque se ve que el espacio es pequeño y no existe el distanciamiento social.

Por eso, varios la volvieron a criticar, asegurando que debería ser un buen ejemplo para sus fanáticos, promoviendo el cuidado durante la pandemia que sigue viva en el país.

Las controvertidas imágenes las podrá ver a continuación: