En las redes ha dado de qué hablar el controvertido trino que Carolina Ramírez le dedicó a ‘Epa Colombia’ luego de su encuentro con Uribe.

La influenciadora ha sido tendencia luego de que publicara un video mostrando su reunión con el expresidente.

De inmediato comenzaron las críticas, varios asegurando que “jamás esperaron eso de ella”.

Incluso, tanta fue la polémica, que ‘Epa’ comenzó a perder seguidores en sus redes sociales.

Pero además de eso, Daneidy Barrera ha recibido críticas y comentarios positivos por parte de algunos famosos.

En la lista de los mensajes negativos se encuentra Carolina Ramírez, quien le dedicó el siguiente trino: “¡Ay no amiga! Le vendiste el alma al diablo, amiga”.

La actriz, quien siempre se ha caracterizado por su sinceridad en redes, se ha ganado el amor, pero también, el odio de los internautas que han visto el mensaje.

Ay no amiga! Le vendiste el alma al diablo amiga… https://t.co/VKCRi2lxKL — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) September 6, 2021

En las últimas horas, en sus redes, ‘Epa Colombia’ publicó un video asegurando que ha sido muy atacada luego de su encuentro con el político.

“Me han tratado supermal, amiga, me han tratado remal en la calle, en el aeropuerto, me han hecho sentir supermal. Me han tratado más mal que lo del TransMilenio. Con lo del TransMilenio yo siento que a mí no me trataron tan mal como ahoritica”, contó.

En su mensaje también les pidió a sus seguidores que hicieran “las pases”.

“Te quería decir que si hacíamos las pases por la ‘garrita’. Tú no me vas a volver a ver apoyando a ningún ninguna (sic), no me vas a volver a ver apoyando ni al senado, tú no me vas a volver a ver en campañas (…) No quiero seguir saliendo a la calle y que me traten así”, puntualizó.