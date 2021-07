La actriz se refirió a una difícil época en el país, Ana Lucía Domínguez recordó la vez que casi la secuestran junto a Amparo Grisales y Michel Brown.

En días recientes, la actriz recordada por Pasión de gavilanes conversó en entrevista con Juan Diego Alvira.

Allí, la actriz habló de su trabajo, su comentado matrimonio con el humorista Jeringa y otras anécdotas de su vida.

Una de ellas tuvo que ver con su simpatía hacia Álvaro Uribe, por quien dijo sentir gratitud.

Y es que la actriz recordó que durante el rodaje de Madre Luna (2007-2008), fueron a grabar en Girardot y recibieron amenazas de secuestro.

Asustados, tuvieron que decidir irse en carros diferentes para “despistar” a los posibles guerrilleros.

“Yo viví esa Colombia donde nosotros no podíamos salir a las carreteras, no podíamos ir a Girardot, a Medellín. De hecho, cuando estaba haciendo Madre Luna, con Amparo Grisales y Michel Brown, estábamos grabando en Girardot, en un río, en una locación muy bonita, y llegó la guerrilla a entrevistarnos, a ponernos problema, a amenazarnos. Cuando RTI llama al Ejército, les dicen; ‘Eso es zona roja, ¿ustedes por qué se metieron allá? No debieron entrar ahí, nosotros no podemos ir allá por ustedes’. Entonces, a los actores nos metieron en distintos carros, porque si nos secuestraban, si nos quedábamos en un carro, nos llevaban a todos. Yo era muerta del susto”, recordó.

Por fortuna no les pasó nada, pero quedaron todos muy disgustados con lo ocurrido.

En el caso de Ana Lucía, la actriz dice tener mucha gratitud con Uribe por su gobierno.

En la conversación, Alvira también trató de que la actriz hablara más a fondo del tema, y lo logró.

Juan Diego: “¿Estás de acuerdo con la seguridad, con imponer el legado Uribe?”.

Ana Lucía: “No imponer, son palabras mayores, pero sí estoy muy agradecida con el expresidente por todo lo que hizo por nuestro país, de tener esa tranquilidad, esa seguridad”.

