En medio de una entrevista, una actriz de La reina del flow 2 reveló una gran mentira de la novela.

La novela del canal Caracol ya se encuentra en su recta final y este viernes, 10 de septiembre, presentará su último episodio.

Los televidentes no se pierden ningún detalle y quieren saber qué pasará con los protagonistas, es decir, con quién se quedará Yeimy al final: ¿Charly o ‘Juancho’?.

Pero a la par con el suspenso de los últimos episodios, también han salido a la luz algunos detalles de la producción que nadie sabía.

Uno de ellos fue contado por la actriz Luna Baxter y se trató de una gran mentira en la que cayeron los televidentes. Sucedió en esta escena:

“Silvia se da cuenta que la están persiguiendo: ella está en el carro, mira en el retrovisor y pasa alguien en moto, que no logra distinguir, y hay un momento como de un cuasiaccidente”, contó a Pulzo.

Luego, la famosa reveló que ella y otra actriz no estuvieron presentes en la escena. Esta fue grabada por dos dobles. ¿De quiénes se trataba?

“Ahí teníamos, tanto mi compañera como yo, dobles. Me acuerdo que cuando llegué al set vi, según yo, dos trans, pero no sabía que eran parte de la escena. Era una escena en exteriores, entonces, había mucha gente y, de hecho, me llamó la atención y dije: ‘Ve, mira estas chicas’… Cuando a los cinco minutos veo que iban a ser nuestros dobles y eran chicos vestidos de nosotras. Eran dos manes muy grandes usando mi ropa, mis extensiones… ¡Fue muy chistoso!”.

Por supuesto, la idea era que ningún televidente se diera cuenta y así sucedió. Así que la historia solo sale a luz hasta ahora.