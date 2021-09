Así lo confesó en su programa, él es el famoso presentador que ha rechazado ir a MasterChef en dos ocasiones: “no sabría hacer nada”.

El programa del momento los fines de semana es, sin duda, MasterChef Celebrity.

Este año, el programa volvió con un elenco de famosos que ha dado mucho de qué hablar. Pero, además, ha tenido algunas polémicas que no tienen del todo felices a los televidentes.

A pesar de esto, es verdad que muchos famosos quisieran estar en el programa pese a que no han sido invitados.

Otros, sin embargo, no han ido pese a haber sido invitados porque reconocen que no saben cocinar.

Esto fue lo que comentó José Gabriel, de Yo, José Gabriel.

El domingo pasado tuvo en su sillón al chef Chris Carpentier como invitado, y le confesó que no sabía cocinar “nada”.

“Aprendí, el mes pasado a calentar agua. Me han propuesto en dos oportunidades entrar a MasterChef, pero yo les dije: ‘No, de verdad que no. Es que no, no sabría hacer nada“, dijo.

Pese a esta confesión, Chris lo animó diciendo que todo se puede aprender.

De hecho, lo invitó a preparar unos huevos pochados para que le quede de lección, pero también para compartir el conocimiento con los televidentes.