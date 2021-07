La reveló una presentadora; ¿seguidores? El supuesto requisito que habrían pedido a famosos para entrar a MasterChef Celebrity.

Este año, RCN ha reputando de nuevo en el rating gracias al programa de cocina.

Las peleas y encontrones entre famosos han hecho que los televisores se sintonicen con el drama que se vive entre fogones.

Y es que, el intercambio entre personalidades tan diferentes ha hecho que se creen amistades y enemistades por igual.

Ahora, un detalle desconocido dio de qué hablar en redes cuando Adriana Betancur, presentadora que atraviesa un difícil momento de salud, contó por qué no ha participado del programa.

La pregunta le llegó a través de sus redes, donde contó que la habían descartado pese a que aplicó al “cásting” del mismo.

Según dice, en su caso la descartaron porque buscaban famosos con más de un millón de seguidores.

“Fui, averigüé y dije que si por favor me hacían aunque fuera el ‘casting’, y me dijeron que no, que se necesitaba más de un millón de seguidores para participar. Entonces, ahí quedé, hasta ahí llegué”, contó.

Aunque no hay forma de comprobar si lo que dijo funciona así, es llamativo que no todos los famosos de MasterChef tengan esta cantidad de seguidores.

Por nombrar algunos ejemplos, Catalina Maya, Endry Cardeño, Fredy Beltrán y Mario Espitia tienen menos de 500.000 seguidores. Todos ellos hacen parte de la edición 2021.

No obstante, cabe recalcar que Adriana se refiere a que buscó participar desde las primeras ediciones, y fue allí cuando no la recibieron.

Es probable que dicho requerimiento cambiara a medida que pasaban los años.

Los famosos que están en la cocina de MasterChef este año son: Carlos ‘Pity’ Camacho, Marbelle, Julio Sánchez Cóccaro, Viña Machado, Catalina Maya, Carla Giraldo, Emmanuel Esparza, Ernesto Calzadilla, Endry Cardeño, Gregorio Pernía, Lorna Cepeda, Mario Espitia, Francy, Alicia Machado, Ana María Estupiñán, Lucho Díaz, Liss Pereira, Diego Camargo, Frank ‘El Flaco’ Martínez y Freddy Beltrán.

Hasta el momento, ya salieron Francy, Lorna, Mario, Ernesto y Julio.