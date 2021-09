Mataron a un actor de ‘La reina del flow’ en las redes y se inventaron una muerte muy trágica

Si no se había dado cuenta, le contamos que mataron a un actor de La reina del flow en las redes, y lo peor, aseguraron que fue de manera trágica.

Se trata de Juan Manuel Restrepo, quien le da vida a Erik en la producción.

En la web se empezaron a viralizar imágenes de un trágico accidente de avión.

Y de acuerdo con quienes compartieron las imágenes, él se encontraba dentro de la aeronave y había muerto.

De inmediato, varias personas empezaron a comentar en sus redes, pidiendo que esclareciera la situación.

Por eso, el mismo actor decidió acabar con los rumores.

Lo hizo con un video en el que se mostró sano y salvo, y de paso, quiso burlarse un poco del contenido que se viralizó.

“Quiero decirles que no me morí y sigo vivo. Lo anterior fue como una maniobra, un nuevo estilo de aterrizar, el piloto queriendo llamar la atención. Estamos bien, no se preocupen”.

La reina del flow 2 ya se encuentra en su recta final y dentro de algunos días emitirá su último capítulo.

Los televidentes están a la expectativa, pues quieren saber si otro personaje morirá y también quieren saber con quién se quedará Yeimy al final.

En cuanto a Erik, los espectadores esperan con ansias que su amor con Irma vuelva a ser.

“Desde el comienzo nos propusimos hacer un producto con grandes exigencias técnicas y de producción, en el que se sintiera una fuerte evolución de sus personajes y sus looks y que además, marcará tendencia musicalmente. Llegó la pandemia y el reto se volvió aún mayor: teníamos que cumplir con lo propuesto, pero además cuidar a nuestro talento y al equipo”, contó Andrés Biermann, productor general.