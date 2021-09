La presentadora no se ha pronunciado directamente. Mensaje de Carolina Cruz preocupa a sus seguidores tras supuesta cirugía de su bebé.

Recientemente, se conoció que el bebé de Carolina Cruz, Salvador, habría sido sometido a una craneostomía.

La cirugía no ha sido confirmada por la presentadora ni por su esposo, Lincoln Palomeque, pero en redes hay algunas publicaciones que han dado para pensar que la pareja sí enfrenta un momento delicado.

Además, la presentadora ha estado ausente de Día a día, programa al que volvió al terminar su licencia de maternidad.

“Volvería a repetir la historia de estos dos amores míos, sin cambiarle NADA porque si no hubiera vivido lo que he logrado vivir, no sería hoy en día lo que he llegado a SER. Esta familia es cada día más fuerte, unida y poderosa”, anotó Carolina en una publicación de Instagram, lo que llevó a algunos de sus seguidores a preguntarse si tenía algo que ver con lo que, supuestamente, le pasa al niño.

Ya ella en el pasado explicó que el bebé nació con una tortícolis que le han tratado con terapias. No obstante, queda la duda de si hay algo más por lo cual habría ingresado a cirugía.

De momento, Carolina sigue sin hablar concretamente del tema.

