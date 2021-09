El humorista tuvo una romántica escena con la presentadora. Lokillo habló de su apasionado beso con Jéssica Cediel, que calificó de “horrible”.

Tal como muchos saben, Lokillo, cuyo nombre real es Yédinson Ned Flores, lanzó una película que se llamó Mi otra yo.

La producción se estrenó a mediados de junio, y en ella hubo algunas sorpresas. Pero quizás la más comentada fue la aparición de Jéssica Cediel, a quien el comediante invitó para actuar junto a él.

En unas de las escenas hay un beso bastante apasionado, y por supuesto, ha dado de qué hablar.

En redes, a Lokillo le preguntaron cómo había estado el beso con Jéssica, y él se disponía a comentarlo, cuando atrás suyo apareció su esposa.

Por esta razón, a modo de broma comentó que había estado “horrible”. “¿El beso con Jessica? Les voy a describir lo que fue ese beso con Jessica Cediel… horrible, terrible, gas, no quiero volver a grabar nunca una película con ella”, dijo.

Por supuesto, todos entendieron que se trataba de una broma, pues en la película se les vio muy apasionados –y profesionales– a ambos.

Uno de los datos curiosos de ese beso, es que Jéssica le había pedido al comediante que le beso no fuera con lengua.

“Antes de grabar la escena le dije a Lokillo que no me fuera a meter la lengua, ya que eso no se hace en el cine y la televisión. Sin embargo, cuando el director dijo acción, este me metió la lengua. No podíamos de la risa”, contó Jéssica en Día a día.

A la final, el beso resultó siendo con lengua.