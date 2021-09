La empresaria había hablado del tema en entrevista. Epa Colombia temía por su seguridad desde hace rato: ladrones le seguían la pista a su familia.

Como bien se sabe, en la tarde noche del 31 de agosto, hacia las 6:30 p.m., la camioneta donde iba Daneidy Barrera con su papá y unos escoltas fue abordada por fleteros.

Al parecer, buscaban robarle un dinero que la empresaria tenía, calculado alrededor de los 100 millones de pesos.

En el atraco, le dispararon al papá de Daneidy, Gregorio Barrera. El escolta de la empresaria alcanzó a disparar de vuelta, hiriendo a uno de los sujetos e impidiendo el robo.

A la larga, los hombres escaparon, excepto por el que estaba herido. Al parecer, el sujeto falleció después.

Pero Epa Colombia ya tenía claro que su familia estaba en riesgo. Tal como le contó a Juanpis González, a ella misma la han atracado continuamente en la calle, y a sus padres los seguían cuando salían de la casa.

Ante esta situación, Daneidy ya había decidido contratar escoltas, porque estaba cansada de que los siguieran. Además, ya había detectado personas que de forma agresiva les pedían dinero más que fotos y saludos.

“Vivía a Bochica sur. Allá me robaban la ropa, la gente me pedía saludos de una forma grosera. Eran como muy groseros con uno, a pasar por encima. Uno quiere salir adelante, pero hay personas que quieren que uno se quede en lo mismo. Y cuando lo ven progresar, la gente busca hacer el daño. A mí me han mandado a robar miles de veces. Cada ratico me robaban los celulares porque yo andaba sola“, recordó en dicha conversación con el comediante.

Y aun así, no se imaginó que serían víctimas de un intento de fleteo. Por esta razón se mostró muy apesumbrada en redes, donde compartió un sentido mensaje.

