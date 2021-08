En las redes, Frank Martínez mostró al chef que contrató para ganar MasterChef Celebrity.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia durante los fines de semana.

Los televidentes no se pierden ninguna temporada y en esta ocasión, un participante en especial se ha robado la atención.

Se trata del humorista Frank Martínez, quien ha sorprendido con su evolución.

Frank llegó al reality sin saber cocinar, pero ahora presenta unos platos envidiables.

Y de seguir así, podría convertirse en el nuevo ganador del reality.

Muchos creen que el famoso ha aprendido todo en la cocina del canal, pero no es así.

A través de sus redes, Frank decidió mostrar que está tomando clases con un chef que le ha ayudado bastante.

Junto a una foto del cocinero, el humorista escribió lo siguiente:

“Como todos saben, entré a #MasterChefCelebrity sin saber absolutamente nada de cocina. Con el paso de los días me fui mentalizando que quería aprender y sobre todo divertirme. En ese camino (viendo videos, preguntando y tal) había un man con el que hice un click inmediato, mamando gallo y era uno de los chef del @hiltonbogotacorferias. Le pregunté que si lo podía contratar para algunas clases y su respuesta fue: ‘Usted me cae bien, le voy a enseñar y nos vamos a cagar de la risa’. Y ambos cumplimos: él me iba enseñando y yo trataba de hacerlo reír”.

Frank Martínez mostró al chef que contrató para ganar MasterChef Celebrity

De acuerdo con el humorista, el nuevo Frank que se ha visto en la cocina es gracias a él.

“La evolución que han venido notando en el programa es gracias a @cocinerojorgetrillos, un tipo al que le cogí un cariño inmenso, tanto como para ya considerar una alcoba en el apto para él. Te ganaste un amigo para toda la vida mi bro coli”.