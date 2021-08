En medio de una entrevista, dos participantes del Desafío se sinceraron y contaron si el reality es actuado.

La producción de Caracol es una de las más vistas cuando es presentada.

Y eso pasó de nuevo con su última temporada, que fue emitida a comienzos de este año.

Como siempre, los participantes y las pruebas dieron de qué hablar, pero también, volvieron a darse los rumores respecto que todo era actuado y que los concursantes tenían un libreto.

Por eso, para acabar de nuevo con los comentarios, ‘Madrid’ y ‘Olímpico’ fueron entrevistados por Pulzo y contaron si todo es fingido.

“Yo quiero que alguien que haya dicho eso, vaya y lo compruebe. ¡Dios mío! Yo decía: ‘No creo que nos dejen aguantar tanto tiempo hambre, yo creo que por ahí nos darán comidita’. ¡Mentira! Tú vas allá y eres un ‘cero a la izquierda’, vas a lo que vas. Si no fuese así, no mostrarías tal cual tus reacciones frente a lo que está pasando”, aseguró ‘Madrid’.

Respecto a ‘Olímpico’, él afirmó que: “Claro, es que allá no van actores. Yo siempre he dicho que el Desafío, además que sí es para superhumanos, tiene un régimen militar muy al 100 %. Allá las personas tienen que ser naturales, allá no se va a fingir. No es que vayas a actuar, allá se vive la realidad 100 %, día a día”.

Cabe mencionar que la versión pasada del reality fue ganada por un hombre y una mujer, quienes se dividieron un premio de 800 millones de pesos.

Se trata de Paola y ‘Galo’, quienes le ganaron en la gran final a ‘Madrid’ y Juan Manuel.

Si es de su interés, le contamos que la producción ya abrió sus convocatorias para su siguiente versión.