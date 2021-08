Además de todo lo que le ha pasado, Alejandra Azcárate asegura que fue víctima de “hackers” en redes sociales.

Como muchos saben, la situación de Alejandra ha sido bastante difícil en las últimas semanas.

Esto, luego de que su esposo Miguel Jaramillo afrontara la posibilidad de entrar a un proceso con la Fiscalía luego de que una avioneta registrada a su nombre fuera incautada con 446 kilos de cocaína.

Luego de lo ocurrido, Alejandra poco a poco ha regresado a las redes sociales para hablar de su situación.

Y es que, según cuenta, sus proyectos no se detendrán. Por el contrario, seguirán en marcha, tanto los que ya están grabados como ¿Quién es la máscara? como los que están por venir, uno de ellos, incluso saldría en 2022.

Pero además de todo, recientemente desapareció de Twitter. Muchos creyeron, entonces, que se había cansado de los memes y los comentarios.

No obstante, regresó para contar que había sido hackeada, y hasta ahora recuperaba su cuenta. De paso, compartió una reflexión.

“A mis detractores, me encanta que me hayan dado esta extrema importancia volviéndome tendencia a punta de ilusiones, suponiendo que me habían amedrentado. Me halaga el interés que me demuestran y la popularidad que me generar, ya que siempre la sabré capitalizar”, anotó.

Alejandra Azcárate asegura que fue víctima de “hackers” en redes sociales

¿Tiene razón en sus palabras?