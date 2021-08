“Claro que estoy engordando”: Laura Tobón les responde a quienes critican su cuerpo en ‘La Voz Kids’

En las redes, Laura Tobón les responde a quienes critican su cuerpo en La Voz Kids.

La presentadora colombiana hace parte de la nueva temporada del reality de Caracol.

La producción es una de las más vistas y los televidentes no se pierden de ningún detalle.

Por ejemplo, han estado comentado que la barriguita de embarazada de Laura ha crecido poco a poco durante los capítulos.

Muchos la felicitan y les encanta ver esa faceta como mamá. Sin embargo, algunos la han estado criticado, y todo por subir de peso.

Laura no se quedó callada ante los comentarios y decidió responderles en una serie de historias.

“Por ahí vi comentarios de que ‘Lau, te estás engordando’. Pues claro que me estoy engordando, si es que estoy creando vida por dentro. Y lo más lindo es que Lucca viene sanito. Estos cachetes no son porque sí. Son cachetes y kilitos de felicidad”.

Lo dicho por la famosa lo podrá ver en el siguiente video:

Laura ya se encuentra en su quinto mes de gestación y su barriguita cada día es más grande.

La famosa anunció la feliz noticia hace un par de meses, y desde entonces no ha parado de subir fotos y videos contando su experiencia.

“Para serles muy sincera, no esperaba quedar en embarazo este año, pero los milagros pasan en los momentos que más los necesitamos. Después de ver lo frágil que es la vida viendo como casi mi papá se me va de este mundo, hoy no puedo estar más agradecida por poder darle vida a mi [email protected]”.

La Voz Kids se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.

Además de Laura Tobón, el programa también cuenta con otra presentadora: Laura Acuña, quien es la nueva estrella de Caracol.