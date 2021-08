Según una foto, así se vería ‘Manín’ en la tercera temporada de La reina del flow.

La novela de Caracol es una de las producciones más vistas en Colombia.

Esto, de acuerdo a las cifras entregadas a diario por Kantar Ibope Media.

La producción ya se encuentra en su recta final y dentro de algunos días presentará su último capítulo.

Los televidentes siguen a la expectativa respecto a lo que pasará, pues aunque el malvado ‘Manín’ ya murió, todavía queda un enemigo más: ‘Titano’. Así que los protagonistas de la historia se mantienen en peligro.

Muchos no esperaban que ‘Manín’ fuera asesinado a manos de Ligia, e incluso, al igual que los personajes, pidieron que lo mostraran muerto y enterrado para confirmar la muerte.

Pero además de eso, Lucho Velasco, quien le dio vida a este antagonista, se despidió de su personaje con una foto y un sencillo mensaje: “Hasta pronto”.

Y justamente, teniendo como base esa foto, algunas personas en redes decidieron hacer un montaje, mostrando a un “nuevo ‘Manín'”, con pelo largo y rubio.

Hasta el mismo actor la compartió y la comentó, diciendo en chiste que sería el look de este narcotraficante en la tercera temporada.

Así se vería ‘Manín’ en la tercera temporada de La reina del flow

jajajaja, el lokillo de Manin… será que otra vez lo reviven?????? pic.twitter.com/6PWCbuGUZQ — Ana (@PuraCensura) August 26, 2021

Lucho Velasco quería desde un comienzo que su personaje tuviera un cambio radical en la segunda parte.

Incluso, casi comete un error cuando intentó afeitarse las cejas.

“Menos mal no me las afeité, están pintadas. Yo me las iba a afeitar y cuando estaba con todo listo me dijeron: ‘No vaya a hacer eso, que no le vuelven a crecer’”, contó en una entrevista con Noticias Caracol.

La reina del flow se emite de lunes a viernes a las nueve de la noche.

La novela es protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres.