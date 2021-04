Durante esta semana se conoció esta anécdota, y es que Lucho Velasco, ‘Manín’ en La reina del flow, casi queda igual a su personaje por “grave error” en su transformación.

La novela de Caracol ha tenido un rating increíble desde su estreno durante esta semana.

Lo cierto es que los televidentes se han sorprendido mucho y es que no esperaban que ‘Manín’ estuviera vivo.

Pero además de eso, los fanáticos de la producción se han quedado impresionados con su transformación radical.

Recordemos que ‘Manín’ se hizo pasar por muerto y desde entonces empezó a trabajar con las autoridades de Estados Unidos.

Por eso, el personaje tuvo que cambiar radicalmente para que nadie lo reconociera. Y ahora lo vemos completamente rapado y con unas cejas tan claras, que pareciera que no las tuviera.

Quien le da vida a este antagonista es el actor Lucho Velasco, quien tiene muy claro lo que es hacer personajes malvados.

Y Lucho estaba tan convencido y con tantas ganas de hacer este personaje, que pensaba hasta en quitarse las cejas, para darle una apariencia más cruda.

“Menos mal no me las afeité, están pintadas. Yo me las iba a afeitar y cuando estaba con todo listo me dijeron: ‘No vaya a hacer eso, que no le vuelven a crecer’”, contó en medio de una entrevista con Noticias Caracol.

En su conversación el informativo también reveló que ha tenido una buena aceptación por parte de la audiencia.

“No se imaginan lo que me escriben en el mundo entero. La gente, no sé cómo hace para ver la señal del canal y están enloquecidos”.

Si se perdió la primera temporada de esta producción, le contamos que en los últimos capítulos ‘Manín’ fue baleado por las autoridades. El personaje fue llevado de urgencia al hospital, y supuestamente, allí murió.

En los nuevos episodios el narco volvió a aparecer, y los televidentes se dieron cuenta de que las autoridades de Estados Unidos le ayudaron a sobrevivir y escapar de Colombia.

Sin embargo, no lo hicieron por ayudarlo, sino porque querían información sobre los narcos que estaban trabajando en Colombia. Y luego de su ayuda, ‘Manín’ volvió al país con el objetivo de acabar a Yeimy.

Justamente, una de las escenas más impresionantes de los primeros capítulos lo tiene a él como protagonista.

En esta, ‘Manín’ y Charly se encuentran, y este malvado le dice al excantante que debe ayudarlo con sus planes. Y como Charly no acepta su idea, termina siendo fuertemente golpeado por ‘Manín’.

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, y muchos televidentes aseguraron que con esa escena volvieron a la primera temporada, cuando Charly era manipulado y maltratado por él.