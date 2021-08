La presentadora y exreina Valerie Domínguez habló de las dificultades de la lactancia y sus seguidoras se sintieron identificadas.

Este 2021, Valerie Domínguez tuvo a su bebé Thiago. Además, a finales de 2020 se comprometió y este mismo año se casó en una celebración bastante discreta.

Así, muchas miradas han estado sobre ella ahora que su vida cambió totalmente, pues se ha mostrado dichosa y ha sabido gozarse esta etapa como pocas.

Es de esta forma como muchas de sus seguidoras le han preguntado acerca de la lactancia, proceso difícil y en algunos casos dolorosos para las madres primerizas.

Sin embargo, Valerie compartió algunos de los tips que más le han funcionado, como acomodar correctamente a su bebé, tomar mucho líquido y alimentarse bien. Incluso mencionó otros menos ortodoxos, como consumir cierta bebida de malta.

Sin embargo, también ha tenido algunas dificultades, tal como comentó en su cuenta de Instagram.

Allí, habló de que no siempre ha tenido buena producción, y muchas veces tuvo problemas para conseguir llenar un tetero.

“¡Nunca me imaginé que lactar fuera tan maravilloso! Dicho esto, les quiero contar que no fue para nada fácil al principio y siempre me preguntaba ¿por qué las mamás dicen que es hermoso y en cambio duele y es muy duro?, ¿por qué tanto romanticismo cuando no es así? En mi experiencia, realmente ha sido un sube y baja de emociones”, anotó.

Dicho esto, contó que tuvo “momentos donde mi producción casi que no alcanzaba, días muy duros donde trataba de relajarme para poder continuar con este proceso”.

Este fue su mensaje completo, donde se sinceró al cien por ciento.

Al leer su relato, muchas se sintieron identificadas con Valerie, especialmente frente al llamado a no romantizar un proceso que aunque es muy bello, puede ser igualmente tortuoso para muchas.