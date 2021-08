La empresaria y deportista puso a pensar a varios. Este es el amoroso mensaje de Daniela Ospina que, dicen, sería para James, ¿reconciliación?

En sus redes sociales, como Instagram, Daniela Ospina acumula siete millones de seguidores.

Gracias a su marca de ropa así como su vida personal y la relación que mantuvo con James Rodríguez hace varios años, muchas personas la reconocen y se interesan por los aconteceres que la rodean.

Precisamente, su relación con James de vez en cuando ilusiona a sus seguidores, pues esperan que eventualmente los dos regresen.

En días recientes, Daniela compartió un mensaje en Instagram que lee “Todo lo que se hace con amor trasciende y lo que trasciende deja un significado eterno”. Al verlo, muchos lo asociaron con James, quien recientemente la volvió a seguir en dicha red social.

Pero las cosas van allá de un mensaje, pues a los dos se les vio paseando por Estados Unidos y luego por Colombia. Si bien no publicaron fotos juntos, se sabe que estaban en los mismos lugares por Salomé, la hija de los dos.

Ya en días atrás, James negó estar con alguien en el momento.

“Quiero dejar algo claro. No estoy saliendo con nadie. Esos nombres que salen por ahí son mentira. Para que lo tengan claro y no crean todo lo que dice la prensa. Me vinculan con una chica que no sé… es mentira”, explicó.

No obstante, sus seguidores siguen pensando que tal vez hay algo entre él y su exesposa. Pero solo el tiempo lo dirá.