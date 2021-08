El futbolista se desmarcó de rumores recientes. James Rodríguez negó romance con modelo “fit” con quien lo habían relacionado.

Como muchos de sus fans saben, se dijo en su momento que James estaba coqueteando con otra mujer. Por eso, para acabar los rumores, él mismo se encargó de hablar del tema en un live.

En Twitch, el famoso habló de varios temas por casi una hora. Y fue allí que confirmó que está solo.

“Quiero dejar algo claro. No estoy saliendo con nadie. Esos nombres que salen por ahí son mentira. Para que lo tengan claro y no crean todo lo que dice la prensa. Me vinculan con una chica que no sé… es mentira”, explicó.

James se refería a Anllela Sagra, una cucuteña que se hizo famosa por su belleza y sus videos de ejercicios en Instagram.

Sin embargo, James se desmarcó de tener o haber tenido algo con ella.

James Rodríguez negó romance con modelo “fit” con quien lo habían relacionado

James y Shannon terminaron

Más de una vez se había especulado con que la pareja no seguía junta, empezando por el hecho de que ya no vivían en la misma ciudad.

Sin embargo, los últimos meses fueron muestra de que algo no estaba bien con la pareja, pese a que parecían estar más firmes que nunca.

Solo recientemente James comentó que estaba “solo”, y aunque no mencionara a Shannon, quedó claro que la famosa pareja terminó su relación, tal y como muchos sospechaban.