Al parecer, las cosas han sido tensas. Programa asegura que William Levy peleó con Laura Londoño en Café, con aroma de mujer.

Una de las novelas de RCN que está pronta a terminarse es la estelarizada por William Levy y Laura Londoño.

Este remake de la original de 1993, trajo actores nuevos para reinterpretar la historia que enamoró a muchos, con varios cambios para ajustar la historia a la época actual.

Y aunque la historia muestra un romance imperecedero entre Gaviota y Sebastián, los personajes de los actores mencionados, parece ser que detrás de cámaras no eran precisamente muy cercanos.

De acuerdo con la información proporcionada por el programa Chisme No Like, donde dijeron tener fuentes directas de la producción del programa, el actor se ha mostrado en actitud no muy profesional.

No solo habría discutido con Laura Londoño cuando ella le reclamó por no saberse sus parlamentos, sino que además, parece ser que el actor usó su tiempo en Colombia para salir de fiesta más de la cuenta.

Así, en la producción habrían tenido algunas situaciones donde el actor no estaba en sus cinco sentidos, según el programa.

Este fue el video donde el programa expresó todos los detalles de lo que supuestamente se ha sabido al interior de la producción de la novela.

Sin embargo, no hay más pruebas aparte de los comentarios que este programa dice haber obtenido.

