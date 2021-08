En medio de una entrevista, ‘Juancho’, de La reina de la flow, se sinceró sobre los ‘cachos’ que le puso a famosa actriz.

La novela de Caracol es la más vistas actualmente en Colombia.

La producción ya se encuentra en su recta final y muchos quieren saber qué pasará con sus protagonistas.

‘Juancho’ es uno de ellos y los espectadores esperan que termine con Yeimy, aunque tal vez no pase.

Quien le da vida a este personaje es el actor Andrés Sandoval.

Andrés es reconocido en el país desde hace varios años y por múltiples personajes.

Sin embargo, a pesar de todo su reconocimiento, lo que no saben los televidentes es que pasó por momentos muy oscuros, donde las adicciones hicieron parte de su vida.

En esos instantes tuvo relaciones con algunas mujeres, entre ellas, Majida Issa.

En medio de una entrevista con ‘Diva Rebeca’, el actor confesó que mientras estuvo con ella fue agresivo y además, también estuvo con otras mujeres.

“Ya te lo conté todo. No había necesidad de dar nombres. Claramente cometí muchos errores, no solo con ella, con muchas personas en mi vida. Yo era un tipo agresivo”.

Lo dicho por el actor lo podrá ver a continuación:

Cabe mencionar que Andrés Sandoval dejó las adicciones y pudo comenzar un nuevo ciclo en su vida.

Justamente, su esposa, Katty Osorio, fue una de las personas que lo ayudó a seguir adelante.

“Con tu luz llegaste un día y calmaste la tormenta. Me tomaste entre tus brazos para guiar mi vuelo desenfrenado y sin sentido, me invitaste a cerrar los ojos para hablar con Dios y así alejar la angustia de no saber vivir sin caer a diario”, le escribió el actor hace unos meses en sus redes sociales.