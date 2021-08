La cantante mostró su lado vulnerable en entrevista. “Sí, he llorado”: Paola Jara se sincera sobre los insultos que recibe en redes.

Pese a tener una carrera de varios años en el mundo de la música popular, donde es una de las voces más destacadas en el ala femenina del país, muchos conocen a Paola Jara por el escándalo del comienzo de su relación con Jessi Uribe.

Para muchos, la pareja cometió una infidelidad cuando el cantante seguía casado, cosa que ambos artistas niegan.

Aun así, muchos la cuestionan especialmente a ella, y lo cierto es que admite haberse sentido mal por la situación.

En sus redes, constantemente hay personas que la señalan e insultan. Y por más que se ha mantenido fuerte, eventualmente ha tenido instantes de tristeza.

“Quienes me conocen de verdad creo que no necesitan mis explicaciones. Y los que no me conocen, desafortunadamente no tengo nada para decirles, porque pues deberían tomarse el tiempo. Creo que los seres humanos debemos trabajar en eso… no podemos estar señalando y criticando o juzgando cuando no conocemos a las personas”, comentó.

Hoy por hoy, la pareja sigue más firme que nunca, aun cuando muchos los critiquen.