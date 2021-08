El actor al parecer tuvo muchas diferencias con sus compañeros. Programa de farándula asegura que William Levy tuvo fuertes discusiones en el rodaje de Café.

La información la proporciona el programa Chisme No Like, donde dijeron tener fuentes directas de la producción del programa, donde al actor se le ha visto en actitud no muy profesional.

Según cuentan, desde que llegó a Colombia, ya que reside en Miami, se le ha visto en incontables fiestas. A las grabaciones, al parecer, ha llegado incluso en estado de alicoramiento.

Este mismo medio cuenta que Levy ha dicho que fue un error hacer la novela, y que “no ve la hora de irse”. Pero lo más delicado es que al parecer está de pelea con su coprotagonista, Laura Londoño.

Todo habría ocurrido porque ella le reclamó en alguna ocasión que el actor no se sabía sus parlamentos. Así las cosas, ella le pidió profesionalismo, y desde entonces no se llevan bien.

Tanto así, que supuestamente no se besan para sus escenas de romance, y la producción ha tenido que falsear estas partes de la novela.

Pero además de todo, al actor dicen haberlo visto con más mujeres que, ciertamente, no eran su esposa, la actriz Elizabeth Gutiérrez.

Este fue el video donde el programa expresó todos los detalles de lo que supuestamente se ha sabido al interior de la producción de la novela.

Sin embargo, no hay más pruebas aparte de los comentarios que este programa dice haber obtenido.

Por su parte, William Levy no se ha manifestado para desmentir lo comentado en esta nota.