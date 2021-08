En un programa de televisión se conoció cuál fue el famoso lugar que sin querer, relacionó al ‘Gordo Benjumea’ con Pablo Escobar.

A mediados de este año los colombianos quedaron muy tristes al conocer la muerte del ‘Gordo Benjumea’ que, aunque desde hace varios venía con diversos problemas médicos, siempre se mostró como un hombre fuerte.

El actor siempre será considerado como una de las grandes leyendas de la televisión.

Pero además de la pantalla chica, también tuvo gran éxito en el cine y ‘las tablas’.

Para nadie es un secreto que durante más de 20 años estuvo a cargo de La casa del Gordo, donde se presentaban toda clase de espectáculos en Bogotá.

Su fama fue tan grande, que hasta los personajes más oscuros del país lo visitaron en su momento.

En el programa Expediente final de Caracol, se reveló que uno de los asistentes era Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más peligrosos que tuvo Colombia.

Luis Benjumea, hijo del actor, reveló que el ‘capo’ se camuflaba para pasar desapercibido entre el público.

“Del cartel de Medellín vino, pero nosotros no sabíamos quiénes eran. Vino Pablo Escobar y no solamente vino, sino que alguna vez compró un show, creo que fue No me descubras, Cristóbal. Pero en esa época nosotros no sabíamos quién era, o sea, no era famoso”.

De acuerdo con el hijo del famoso, además de Escobar, en su momento también tuvieron la visita de integrantes del Cartel de Cali, aunque nunca supieron con exactitud de quiénes se trataba.

Y aunque el narcotraficante amaba el trabajo del ‘Gordo’, le generó varios daños.

Por ejemplo, en determinada ocasión mandó estallar un carro bomba cerca al establecimiento, lo que ocasionó varios daños en la fachada.

Además, los bares de las zonas aledañas comenzaron a relacionarse con el narcotráfico, lo que hizo que varias personas dejaran de frecuentar La casa del Gordo.

Lo dicho por Luis lo podrá ver en el siguiente video desde el minuto 23:15: