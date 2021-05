Tras su muerte, ahora muchos recuerdan el chiste sobre Iván Duque que ‘El Gordo’ Benjumea hizo en una de sus últimas apariciones.

Miles de colombianos están tristes, y es que este jueves 13 de mayo el emblemático actor dijo adiós.

Sin embargo, sus seguidores se quedan con sus personajes, que hicieron llorar de risa a más de uno.

Ahora, el actor da de qué hablar, pero no por su muerte, sino por uno de los últimos chistes que hizo, y para rematar, hablando del presidente de Colombia.

Una de sus últimas apariciones fue en un vivo en Los Danieles, proyecto en el que participan Daniel Samper Pizano, Daniel Samper Ospina y Daniel Coronell.

Allí el actor estuvo hablando con humor de política. Y aunque nunca se mostró partidario o en contra de algún movimiento o personaje, lo cierto es que no dudó en hacer un chiste blanco con Duque.

“Muchas gracias, Daniel. De lo que dices del mamagallismo, yo creo que he sido parte, pero no totalmente porque Daniel Samper padre es el abanderado, el que va adelante, diciendo ‘yo soy mamagallista’. Nosotros tenemos que levantarla diciendo ‘¡somos mamagallistas, viva el presidente!’ Ay, perdón”, dijo entre risas.

En aquella conversación hasta mencionó al exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla:

“En No me descubras Cristóbal metí a la Reina Isabel hablando por teléfono y pidiéndole al ministro de Hacienda de Colombia que nos diera platica. Si fuera ahora, sería platica para la pandemia, para estar mucho mejor de lo que estamos. Él es un hombre al que nosotros admiramos mucho, digo yo, casi admiramos mucho; mejor dicho, medio admiramos mucho; mejor dicho, no lo admiramos para qué decimos mentiras”, dijo.

Todo lo dicho por el actor colombiano lo podrá ver dando clic en el siguiente video: