En sus historias de Instagram, la youtuber habló del tema: esta es la “horrible” secuela de COVID-19 que le quedó a Luisa Fernanda W.

Tal como muchos de sus fans supieron, Luisa y Pipe Bueno se contagiaron de coronavirus hace varios meses.

Por fortuna lo pasaron en casa, sin mayores complicaciones. Sin embargo, Luisa revela que le quedaron algunas incómodas secuelas.

Por ejemplo, contó que tenía problemas de olfato. Al parecer, ahora lo tiene “distorsionado”, pues algunas cosas no le huelen como debería, o le llega un olor a químico muy molesto sin que haya nada que lo pudiera ocasionar.

“A mí ya medio hace mucho. Yo todavía siento que tengo secuelas del COVID-19, a mí las cosas no me huelen ni me saben igual, es decir, tengo olores distorsionados”, comentó la creadora de contenido.

“Siento que a mí el COVID-19 me dejó como esas secuelas. Es rarísimo. Es más, las cosas cuándo están muy calientes, las huelo y es como que me huelen al químico que les digo. Horrible”, agregó.

Esto lo dijo en su cuenta de Instagram para responder a la pregunta de un seguidor.

La “horrible” secuela de COVID-19 que le quedó a Luisa Fernanda W

Al igual que a Luisa, muchas personas han sentido que el olfato les cambió temporalmente tras el COVID-19, entre otras secuelas mucho más delicadas.

Al parecer, el virus afecta y congestiona tanto la nariz y garganta, que muchas personas tienen problemas para recuperar el olfato como era antes de la enfermedad.

Así mismo, quienes pasaron por esto aseguran que su olfato volvió, eventualmente.