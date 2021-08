La presentadora tiene un título profesional que no muchos conocen. Andrea Serna reveló cuál fue la carrera de la que se graduó mientras trabajaba en RCN.

En el país, la caleña es una de las presentadoras más populares gracias a su extensa trayectoria en televisión.

Este año, volvió a estar en boca de todos por cuenta del Desafío The Box, programa que regresó al canal Caracol.

En su cuenta de Instagram, la presentadora está acostumbrada a interactuar con sus admiradores, y recientemente contestó algunas preguntas.

Una de esas cuestiones, provino de un seguidor que quería saber si se había graduado de la universidad.

Tal como contó Andrea, comenzando su carrera en televisión estudió mercadotecnia y publicidad en el Politécnico Grancolombiano de Bogotá, luego de haber estudiado en Cali inicialmente.

Para cuando se graduó, ya tenía trabajo en RCN.

También, en esta dinámica le preguntaron si se operaría la nariz, y por qué no lo ha hecho hasta ahora.

Si bien el seguidor aclaró que no creía que Andrea lo necesitara, tal vez le llama la atención ya que es un procedimiento muy popular entre las famosas de televisión.

“Aunque en la adolescencia sentía que era “llamativa”, siempre le he tenido respeto a las cirugías o procedimientos que pueden cambiar las formas de la cara; ¡Qué susto quedar bien rara!, pensaba en ese entonces. Con el tiempo comprendí que son rasgos que forman parte de tu sello personal, mi nariz me encanta y de hecho es la que le da equilibrio al resto de características faciales que me acompañan”, explicó Andrea.