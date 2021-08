La Liendra pide cadena de oración para recuperar su cuenta de Instagram, ¿será que los santos lo ayudarán?

Luego de que compartiera con mucha angustia en sus redes sociales el cierre de su cuenta en Instagram, la Liendra aparece haciendo una extraña petición. Le pidió a sus seguidores que hicieran una cadena de oración para recuperar la cuenta.

Esta cadena de oración está programada para el miércoles 18 de agosto a las 11 de la noche. En el mensaje que mandó dice que se va a sentar a pedirle a dios que lo ayude. “Lo quiero invitar a usted a que me acompañe en una cadena de oración (…) me voy a sentar aquí y le voy a pedir a Dios a que me ayude a recuperar la cuenta. Si a usted le nace, acompáñeme”, escribió.

La petición la hizo en su cuenta de instagram alterna donde aparece como Maur0gomez. Allí sale con una vela grande amarilla y hace la invitación a sus seguidores.

Asegura que Instagram no le da respuesta aun por su apelación sobre el cierre de su cuenta. Y dice que ahora solo espera que todo quede a manos de dios, pues no piensa acudir a más contactos.

“Yo voy a prender este voloncito que me conseguí con mucha fe”.

El pasado fin de semana, por medio de un video confesó el difícil momento que estaba atravesando.

“Tengo el corazón a mil. Me cerraron la cuenta de Instagram. No tengo una explicación lógica. Me sacaron. Me dijeron que me la cerraron y ya. Esto es algo que dejo en manos de Dios. Tenemos mucha fe de que la vamos a recuperar”, fueron las palabras con las que inició el video.