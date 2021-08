Si se la perdió, se la mostramos: esta fue la curiosa respuesta de Lina Tejeiro a fanático que le habló de su ex.

La actriz colombiana es una de las más queridas y comentadas del país.

Y es que, además de su trabajo en televisión, muchos fanáticos han decidido seguirla en las redes sociales para saber más de su vida.

Lina es una mujer que se lleva toda clase de comentarios: desde quienes la aman por su sinceridad y bueno humor, hasta quienes “no pueden con ella” y constantemente la están criticando.

Justamente, durante este fin de semana volvió a ser centro de los comentarios luego de que un internauta la criticara.

Todo se dio en Twitter, cuando la también influenciadora publicó el siguiente mensaje:

“Jajajaja qué risa… Apenas te copio mi ex, me dejaste de seguir”.

Los comentarios no se hicieron esperar, y algunos no dudaron en tomar a manera de chiste el comentario.

Sin embargo, un personaje le escribió lo siguiente: “Deberías superar a tu ex”.

Al parecer, el comentario la molestó y por eso decidió responderle de la siguiente manera: “Es mi ex, no el tuyo”.

Captura de pantalla del Twitter de Lina Tejeiro

Cabe mencionar que además de esta conversación con el internauta, durante la semana pasada la famosa dio de qué hablar por emborracharse en el nuevo restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: Rancho MX.

La misma actriz compartió las bochornosas imágenes, dejando claro que a ella no le daba pena mostrarlas.

Al final, aseguró que todo le había pasado por no comer.

“Me emborraché tan rápido. Todo esos videos aquí en mi casa fueron a las once y media de la noche. Dios mío, por no comer bien me perdí la verdadera rumba y me emborraché con tres tequilas”.