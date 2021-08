En las redes y cansada del abuso, Sara Uribe boleteó a una mujer que se la pasa diciéndole “gorda”.

La presentadora colombiana es una de las más recordadas y queridas.

Y como ahora no aparece en la pantalla chica, los seguidores están pendientes de ella en sus redes sociales.

Por lo menos en Instagram, la famosa tiene más de 6 millones de fanáticos.

Justamente, por este volumen de seguidores, algunos la halagan, mientras que otros la critican.

Y aunque Sara entiende que los comentarios no pueden ser siempre positivos, está cansada de una internauta que se la pasa comentando y asegurando que está pasada de kilos.

Por eso, ella decidió dejarla en evidencia en las redes sociales, aunque eso sí, lo hizo sin molestias, y por el contrario, lo tomó con humor.

“Con razón tan gorda”, “Mamita, con filtros y extensiones todas nos vemos barbies”, “Ya estás arrugada” y “Siga engordando para verse más fea”, son solo algunos de los muchos comentarios que le ha escrito esta persona.

Por eso, Sara se ríe al afirmar que: “Miren la próxima historia, es que sus mensajes no me caben en una sola”.

Captura de pantalla del Instagram de Sara Uribe

La presentadora ha sido muy sincera en sus redes al afirmar que ha subido cerca de diez kilos.

Además, ha asegurado que aprendió a amarse a sí misma. Por eso, los comentarios de los demás no le importan.

“Yo me siento feliz y afortunada y me aprendí a querer demasiado. Sin maquillaje, con ojeras, despeinada, con mis diez kilos de más, con mi celulitis, con todo lo que me ha pasado en la vida. Ya no me da pena salir a la calle como una loca, gritar cuando quiero gritar”.