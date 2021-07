“Me siento feliz con mis 10 kilos de más”: Sara Uribe mostró con orgullo su nuevo cuerpo

“Me siento feliz con mis 10 kilos de más”. Eso aseguró Sara Uribe, quien mostró con orgullo su nuevo cuerpo.

La presentadora colombiana siempre está dando de qué hablar en las redes sociales.

Y es que con su sinceridad y buen humor, constantemente hace reír a sus seguidores.

Pero además de hacerlos reír, no duda en darles consejos, y ahora, decidió hablar del amor a sí mismos.

En varias historias la famosa afirmó que con el tiempo ha aprendido a amar su cuerpo, con cicatrices, sin maquillaje, con celulitis y kilos de más.

“Yo me siento feliz y afortunada y me aprendí a querer demasiado. Sin maquillaje, con ojeras, despeinada, con mis diez kilos de más, con mi celulitis, con todo lo que me ha pasado en la vida”, les confesó a sus fanáticos.

Pero además de su cuerpo, la presentadora aseguró que no se arrepiente del camino que ha recorrido y de lo que ha hecho:

“Me siento la mujer más orgullosa de mí misma, de lo que he construido, de lo que he logrado, de mi familia, de mi hogar, de todo”.

Adicional a eso, Sara confesó que ha perdido el miedo a mostrarse tal cual es y expresar lo que siente cuando lo siente.

“Ya no me da pena salir a la calle como una loca, gritar cuando quiero gritar, reírme cuando quiero reírme, emborracharme cuando quiero emborracharme”.

Todas las confesiones de la presentadora las podrá ver en el siguiente video:

En la actualidad la famosa se encuentra alejada de la pantalla chica, pero eso no significa que haya parado de trabajar.

Por el contrario, se alejó de la televisión para dedicarse a su propia empresa: La casa mágica de Sara U, la cual está especializada en la belleza y estética.