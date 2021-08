En sus redes, Lina Tejeiro no se quedó callada ante la noticia de ‘Epa Colombia’ y le mandó mensaje.

La semana terminó con una noticia sorpresiva respecto a la lectura del fallo con la condena de la influenciadora tras los actos de violencia contra TransMilenio que cometió en 2019.

Debido a estos hechos vandálicos, ‘Epa’ tendrá que ir durante cinco años a la cárcel, sin derecho a la prisión domiciliaria.

La influenciadora ha sido centro de los comentarios, desde quienes la critican, hasta quienes han salido en su defensa.

Justamente, Lina decidió dedicarle un mensaje de apoyo a ‘Epa’, dejándole claro que es una guerrera.

En una historia la famosa escribió lo siguiente:

“Amiga, ‘Epa Colombia’, eres una guerrera, eres inspiración, eres el vivo ejemplo de que, si queremos, podemos cambiar y ser mejores. Te abrazo”.

Captura de pantalla del Instagram de Lina Tejeiro

Muchos esperaban que la influenciadora se refiriera a su condena luego de que esta se conociera, y así lo hizo.

A través de sus redes mostró lo afligida que se siente por el tema.

“Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días en donde no quiero saber del mundo y que el mundo no se sepa de mí, pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí”.

Cabe mencionar que además de los cinco años de prisión, ‘Epa’ no podrá usar sus redes sociales para trabajar en el mismo periodo de tiempo.