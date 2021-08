Muchos esperaban que se pronunciara y lo hizo: Este es el desgarrador mensaje de ‘Epa Colombia’ al saber que irá a la cárcel.

La influenciadora ha sido tendencia luego de que se conociera un fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre los hechos violencia que cometió en TransMilenio en 2019.

La famosa tendrá que ir a prisión por 63 meses, es decir, más de cinco años.

Hay que tener en cuenta que a ‘Epa’ le redujeron la pena inicial, que iba a ser de 115 meses.

Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, mostró toda su tristeza a través de las redes.

Además, volvió a aceptar que todo fue consecuencia de sus errores.

“Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días en donde no quiero saber del mundo y que el mundo no se sepa de mí, pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí”.

Los cargos que le se imputaron a ‘Epa Colombia’ son “perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas”.

Además, de acuerdo con la justicia, hubo una “incitación a la violencia” al compartir los videos en las redes.

Este motivo fue un agravante en su caso, teniendo en cuenta que la influenciadora tiene miles de seguidores que están pendientes de cada una de sus publicaciones.

Justamente, por esta razón y además de la cárcel, ‘Epa’ no podrá usar sus redes durante los cinco años para trabajar.

‘Epa’ tampoco tendrá derecho a la prisión domiciliaria.